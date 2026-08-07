Dierdorf L268
Unfall mit Personenschaden - PKW überschlagen
Symbolbild

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dpa

Am Freitagnachmittag, den 07.08.2026 gegen 16:25 Uhr verunfallte ein schwarzer Kleinwagen auf der L268 von Roßbach in Richtung Elgert.

Das alleinbeteiligte Fahrzeug kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die fahrzeugführende Person wurde hierdurch leicht verletzt. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die bisherigen Ermittlungen deuten auf eine unangepasste Geschwindigkeit hin.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de


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