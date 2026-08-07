Unfall mit Personenschaden - PKW überschlagen

Das alleinbeteiligte Fahrzeug kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die fahrzeugführende Person wurde hierdurch leicht verletzt. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die bisherigen Ermittlungen deuten auf eine unangepasste Geschwindigkeit hin.



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