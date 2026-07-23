Elkenroth
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Symbolbild
dpa

Am Mittwoch, 22.07.2026, befuhren ein 80-jähriger Skoda-Fahrer und ein bislang unbekannter Kleinkraftradfahrer gegen 16:15 Uhr die Betzdorfer Straße in Richtung Nauroth.

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Hierbei setzte der unbekannte Zweiradfahrer zum Überholen an, kollidierte bei dem Manöver jedoch mit dem vorderen linken Kotflügel des Skodas. In der Folge kam es zu einem verbalen Disput zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Bevor es zwischen den Beiden zum Personalienaustausch kommen konnte, entfernte sich der Kleinkraftradfahrer von der Örtlichkeit.

Bei dem flüchtigen Zweirad soll es sich um einen Motorroller handeln. Dessen Fahrzeugführer soll im jungen Erwachsenenalter zwischen ca. 18 und 25 Jahren sein.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu dem flüchtigen Zweiradfahrer und dessen Fahrzeug unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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