Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wie der Polizei Betzdorf am 08.02.2026 gegen 11:30 Uhr angezeigt wurde, kam es wahrscheinlich zwischen dem 07.02. und dem Meldezeitpunkt im Bereich des Ortseingangs zu einem Verkehrsunfall.

Aufgrund der Spurenlage ergibt sich nachfolgender anzunehmender Unfallhergang: Eine bislang unbekannte Täterschaft befuhr mit ihrem Fahrzeug die K 113 aus Elkenroth kommend in Fahrtrichtung Nauroth. An der Einmündung zu K 114 fuhr die Person geradeaus in ein angrenzendes Feld, wobei sie ein Straßenschild beschädigte.



Laut Zeugenangaben kommt für den Verkehrsunfall ein silberner Transporter in Betracht, welcher am Morgen des 08.02. beschädigt im Nahbereich geparkt haben soll.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu dem Unfallfahrzeug oder der verantwortlichen Person unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell