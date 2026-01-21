Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

am Fahrbahnrand abgestellter Pkw wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt, der anschließend seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260.

2. Am Dienstag, 20.01.2026, gegen 15:20 Uhr, wurde in Betzdorf auf einem Kundenparkplatz ein in der Wilhelmstr. abgestellter Pkw ebenfalls von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.

Auch hier Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260.



In beiden Fällen entstand geringer Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-926 145, PHK Gerhardus





