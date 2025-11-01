Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Der Corsa wurde hierdurch an der Fahrertür und dem dahinterliegenden Kotflügel beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Anhand der vorgefundenen Spurenlage ist anzunehmen, dass das unfallbeteiligte Fahrzeug beschichtetes Holz transportierte, welches möglicherweise über die Maße des Fahrzeuges hinausragten.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
