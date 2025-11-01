Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Von Freitag, den 31.10.2025 gegen 18:00 Uhr bis zum Samstag, den 01.11.2025 gegen 13:00 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem, in der Straße Am Wollbach in Höhe der Hausnummer 7a in Urbach abgestellten weißen Opel Corsa.

Der Corsa wurde hierdurch an der Fahrertür und dem dahinterliegenden Kotflügel beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Anhand der vorgefundenen Spurenlage ist anzunehmen, dass das unfallbeteiligte Fahrzeug beschichtetes Holz transportierte, welches möglicherweise über die Maße des Fahrzeuges hinausragten.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell