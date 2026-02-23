Polizeidirektion Neuwied
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht
53567 Asbach, L255 (ots) - Am Montagabend, den 23.02.2026 gegen 19:00 Uhr fuhr ein dunkelbrauner Passat aus Richtung der Innenstadt Asbach in Richtung Oberplag.

In etwa in Höhe der Prüfstelle des TÜV Rheinland kam diesem ein bislang unbekannter PKW auf dessen Fahrspur entgegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Das bislang unbekannte Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden. Zu dem Ereignis werden Ermittlungen wegen des Verdachts eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
pistrassenhaus@polizei.rlp.de


