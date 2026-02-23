Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

In etwa in Höhe der Prüfstelle des TÜV Rheinland kam diesem ein bislang unbekannter PKW auf dessen Fahrspur entgegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Das bislang unbekannte Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden. Zu dem Ereignis werden Ermittlungen wegen des Verdachts eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort geführt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

pistrassenhaus@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell