Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

In den frühen Morgenstunden des 19.05.2025 ereignete sich in der Kölner Straße, auf Höhe der Hausnummer 23, in Betzdorf eine Verkehrsunfallflucht.



Die 32-jährige Geschädigte aus der Verbandsgemeinde Betzdorf stellte ihren PKW am 19.05.2025 gegen 01 Uhr vor ihrer Wohnanschrift am Fahrbahnrand ab. Gegen 07:20 Uhr stellte die Geschädigte sodann an ihrem Fahrzeug einen frischen Unfallschaden fest.

Der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher streifte vermutlich beim Vorbeifahren das parkende Fahrzeug der Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

An dem Fahrzeug der Geschädigten wurden der linke Außenspiegel sowie der entsprechende Kotflügel beschädigt.

Unmittelbar in der Nähe konnten die eingesetzten Polizeibeamten das Kunststoffgehäuse eines Außenspiegels auffinden und strafprozessual sicherstellen.

Ersten Ermittlungen zu Folge dürfte der sichergestellte Außenspiegel einem grauen Seat Ateca zu zuordnen sein.



Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich unter den nachstehenden Kontaktinformationen mit der Polizeiinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen.



