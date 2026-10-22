Die beiden Personen konnten keine erforderlichen Gewerbekarten vorlegen.
Der mitgeführte Schrott wurde auf einer Mülldeponie verwogen und ordnungsgemäß entsorgt. Gegen beide Betroffenen wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Marquardt, PHK
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
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Unerlaubte Schrottsammlung in Dierdorf festgestellt
Die beiden Personen konnten keine erforderlichen Gewerbekarten vorlegen.