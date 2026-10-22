Unerlaubte Schrottsammlung in Dierdorf festgestellt

Nach einer Meldung über Schrottsammler in Dierdorf wurde am Mittwochvormittag durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus ein weißer Kastenwagen sowie dessen zwei Insassen angetroffen.

Die beiden Personen konnten keine erforderlichen Gewerbekarten vorlegen.

Der mitgeführte Schrott wurde auf einer Mülldeponie verwogen und ordnungsgemäß entsorgt. Gegen beide Betroffenen wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.



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