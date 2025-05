Unerlaubte Entsorgung von Asbestplatten

Baumaterial entsorgt.

Der Tatzeitraum dürfte in den ersten beiden Maiwochen liegen.

Aufgefunden wurden drei weiße Big Bags, die offensichtlich Asbestplatten enthalten. Als Tatfahrzeug kommt lediglich ein größeres Kfz. in Betracht.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf die Entsorgung, ein mögliches Fahrzeug am Retterser Berg oder auf entsprechende Baumaßnahmen im näheren Umkreis.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell