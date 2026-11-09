Brachbach
Unberechtigt Stollen geöffnet - Gittertor beschädigt
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Freitag, 06.11.2026, wurde der Polizeiinspektion Betzdorf durch die Ortsgemeinde Brachbach eine offenbar unberechtigte Öffnung eines Stollens in der Findlingstraße gemeldet.

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Nach bisherigen Erkenntnissen flexte eine bislang unbekannte Täterschaft die massiven Schrauben des dortigen Gittertors auf, um sich Zugang zum Stollen zu verschaffen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können, um Mithilfe.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Betzdorf unter der Telefonnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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