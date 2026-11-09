Unberechtigt Stollen geöffnet - Gittertor beschädigt





Nach bisherigen Erkenntnissen flexte eine bislang unbekannte Täterschaft die massiven Schrauben des dortigen Gittertors auf, um sich Zugang zum Stollen zu verschaffen.



Die Polizeiinspektion Betzdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können, um Mithilfe.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Betzdorf unter der Telefonnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



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