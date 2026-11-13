Altenkirchen
Unbekannter wirft Stein auf fahrenden Omnibus
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Freitag, 13.11.2026, gegen 15:34 Uhr, kam es auf der Fußgängerbrücke zwischen dem Kiefernweg und der Philipp-Reis-Straße in Altenkirchen zu einem Steinwurf auf einen Omnibus.

Dieser befuhr die Bundesstraße 256 aus Richtung Altenkirchen-Bergenhausen kommend in Fahrtrichtung Hachenburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Stein von zwei bislang unbekannten, schwarz gekleideten und vermummten Personen auf die Frontscheibe des Omnibusses geworfen. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Altenkirchen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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