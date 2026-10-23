Altenkirchen
Unbekannter wirft Ast auf fahrenden Pkw
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am Donnerstag, 22.10.2026, gegen 10:45 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Pkw Citroen die B 256 in der Gemarkung Altenkirchen, in Fahrtrichtung Flammersfeld.

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Als er die Fußgängerbrücke zwischen dem Kiefernweg und der Philipp-Reis-Straße durchfuhr, bemerkte er einen Schlag an seinem Fahrzeug und musste feststellen, dass der rechte Außenspiegel seines Pkw beschädigt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde durch einen unbekannten Täter ein ca. 40 cm langer Ast von der Brücke in Richtung des Fahrzeuges des Geschädigten geworfen, wodurch es zu dem Sachschaden kam. Bei dem Beschuldigten soll es sich um eine männliche, schlanke Person, ca. 180 cm groß gehandelt haben. Bekleidet war sie mit einem grünen Oberteil, vermutlich Kapuzenpullover oder -jacke und einer blauen Jeanshose. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


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