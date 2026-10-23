Unbekannter wirft Ast auf fahrenden Pkw

Als er die Fußgängerbrücke zwischen dem Kiefernweg und der Philipp-Reis-Straße durchfuhr, bemerkte er einen Schlag an seinem Fahrzeug und musste feststellen, dass der rechte Außenspiegel seines Pkw beschädigt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde durch einen unbekannten Täter ein ca. 40 cm langer Ast von der Brücke in Richtung des Fahrzeuges des Geschädigten geworfen, wodurch es zu dem Sachschaden kam. Bei dem Beschuldigten soll es sich um eine männliche, schlanke Person, ca. 180 cm groß gehandelt haben. Bekleidet war sie mit einem grünen Oberteil, vermutlich Kapuzenpullover oder -jacke und einer blauen Jeanshose. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell