Unbekannter Täter schlägt mit Glasflasche

Am 14.05.2025 kam es auf dem Gelände des ehemaligen Cafés "Der Garten" in Wissen zu einem körperlichen Angriff auf einen Mann, der sich dort um die Bepflanzung kümmerte.



Laut Angaben des Geschädigten habe sich eine ihm unbekannte Person in einem Gebüsch versteckt und sei dann plötzlich herausgekommen und auf ihn losgegangen. Der Mann habe ihn beleidigt und mit einer Glasflasche geschlagen.

Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Er konnte den Angreifer aber abwehren und zur Flucht in Richtung Wissen-Schönstein bewegen.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:



männlich, kräftige Statur, kleine Körpergröße, schwarze und kurze Haare, ca. 25-30 Jahre alt.



Die Polizei Wissen ermittelt aktuell in einem Strafverfahren wg. gefährlicher Körperverletzung und bittet um Mithilfe. Wer hat die Tat möglicherweise beobachtet und/oder kann Angaben zu dem Täter machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Wissen unter 02742 935 0.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiwache Wissen

Patrick Boller, PHK



Im Kreuztal 103

57537 Wissen

Telefon: 02742/935-0

Email: pwwissen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell