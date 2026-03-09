Der Unfall wurde durch die Verursacherin erst später angezeigt. Das Kennzeichen des beschädigten PKW ist nicht bekannt. Es soll sich um einen roten Kleinwagen handeln.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum beschädigten PKW der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Unbekannter PKW beschädigt
