Unbekannter PKW beschädigt

Am Sonntag, den 08.03.2026, gegen 14 Uhr wurde in der Wiedtalstraße in Roßbach (Wied), nahe des Selbstbedienungsladens "Nah Super", durch einen grauen PKW Opel Corsa beim rückwärts Ausparken ein anderer geparkter PKW beschädigt.

Der Unfall wurde durch die Verursacherin erst später angezeigt. Das Kennzeichen des beschädigten PKW ist nicht bekannt. Es soll sich um einen roten Kleinwagen handeln.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum beschädigten PKW der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell