Roßbach
Unbekannter PKW beschädigt
Symbolbild
dpa

Am Sonntag, den 08.03.2026, gegen 14 Uhr wurde in der Wiedtalstraße in Roßbach (Wied), nahe des Selbstbedienungsladens "Nah Super", durch einen grauen PKW Opel Corsa beim rückwärts Ausparken ein anderer geparkter PKW beschädigt.

Der Unfall wurde durch die Verursacherin erst später angezeigt. Das Kennzeichen des beschädigten PKW ist nicht bekannt. Es soll sich um einen roten Kleinwagen handeln.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum beschädigten PKW der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren