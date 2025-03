Unbekannter Mann schlägt auf PKW ein

Am 06.03.2025 gegen 20:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz, in der Nähe der IGS Hamm (Sieg), zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.

Eine bislang unbekannte männliche Person, im geschätzten Alter zwischen 20 und 30 Jahren, schlug mehrfach unvermittelt auf einen geparkten PKW ein, in dem sich noch Insassen befanden. Durch die Schläge wurde die Heckscheibe beschädigt. Im Anschluss verließ die Person die Örtlichkeit in Richtung der Straßen "Auf dem Balkert" / "Ahornweg". Potentielle Zeugen, die den Vorfall gesehen haben und sachdienliche Angaben zum Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen



Telefon: 02681/9460

E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de





