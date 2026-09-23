Rengsdorf
Unbekannter Gegenstand auf fahrenden Pkw geworfen - Zeugen gesucht
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dpa

Am 22.09.2026 gegen 21:15 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die B256 aus Richtung Neuwied kommend in Richtung Straßenhaus.

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Auf Höhe der Ortslage Rengsdorf bemerkte er im Bereich der dortigen Brücke an der Grillhütte mehrere Personen.
Der Fahrer bremste sein Fahrzeug ab. Unmittelbar danach nahm er Schlaggeräusche auf dem Dach seines Pkw wahr. Nach seinen Angaben hatten die auf der Brücke befindlichen Personen einen bislang unbekannten Gegenstand auf den fahrenden Pkw fallen lassen.
Der Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort und hielt etwa 100 Meter hinter der Brücke an. Die Personen entfernten sich anschließend in Richtung Grillhütte.
Die Polizeiinspektion Straßenhaus hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.
Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
PHK Marquardt
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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