Unbekannte Täter auf Firmengelände - Polizei bittet um Hinweise

Linz am Rhein (ots) - Am gestrigen Abend, 21.08.2025, gegen 21:20 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Linz darüber informiert, dass sich zwei bislang unbekannte Personen auf einem Firmengelände an der Landesstraße 251 aufgehalten haben.





Ein Zeuge konnte die Personen auf dem Gelände feststellen, woraufhin diese nach einem Zuruf die Örtlichkeit fluchtartig verließen. Auf dem Firmengelände werden Baumaterialien sowie Baufahrzeuge gelagert.



Eine nähere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.



Die Polizei Linz bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur genannten Zeit im Bereich der L 251 beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02644 / 9430 oder per E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0





