Unbekannte beschädigen Verkehrszeichen und heben Kanaldeckel aus

Am frühen Morgen des 23.12.2025 erhielt die PI Straßenhaus Kenntnis über ein beschädigtes Verkehrszeichen sowie einen herausgehobenen Kanaldeckel auf der Hauptstraße in Marienhausen.



Es wird davon ausgegangen, dass das Verkehrszeichen mutwillig beschädigt wurde.

Derzeit gibt es keine Täterhinweise. Vor dem Hintergrund des herausgehobenen Kanaldeckels ermittelt die Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



