Unbeabsichtigter Notruf durch heruntergefallenes Mobiltelefon

Die daraufhin entsandte Streife konnte jedoch schnell Entwarnung geben. Eine Bürgerin hatte ihr Mobiltelefon auf dem Autodach liegenlassen, sodass dieses während der Fahrt herunterfiel, und aufgrund der Erschütterung den automatischen Notruf auslöste. Eine tatsächliche Gefahrenlage bestand nicht. Ob die Verliererin ihr Mobiltelefon inzwischen wiedergefunden hat, ist nicht bekannt.



