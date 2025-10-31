Umgestürzter Lkw-Anhänger

Stadtmitte.



Im Bereich der "Postbrücke" stieß er bei Durchfahren einer Rechtskurve vermutlich mit einem Reifen des mitgeführten Anhängers rechts gegen einen höheren Bordstein.

Dadurch wurde der Anhänger ausgehoben und kippte nach links um.

Im Gegenverkehr befanden sich zu dieser Zeit ein 23-jährigen Pkw-Fahrer und ein 22-jähriger Pkw-Fahrer.



Auf deren Fahrzeuge kippte der Anhänger.

Es wurde glücklicherweise niemand größer verletzt.

Alle Beteiligte kamen mit einem "Schock" davon.



An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Die Fahrbahn musste für ca. 3,5 Stunden zwecks Fahrzeugbergung gesperrt werden.

Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.



