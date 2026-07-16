Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges konnte festgestellte werden, dass der 54-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein entsprechender Atemalkoholtest verlief positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerschein. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
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Trunkenheitsfahrt
Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges konnte festgestellte werden, dass der 54-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein entsprechender Atemalkoholtest verlief positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerschein. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.