Trunkenheitsfahrt

Am Mittwoch, 15.07.2026, gegen 22.40 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen ein unsicher geführter Pkw in der Ortslage Neitersen, Rheinstraße, gemeldet.

Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges konnte festgestellte werden, dass der 54-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein entsprechender Atemalkoholtest verlief positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerschein. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



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