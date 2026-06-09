Dierdorf
Trunkenheitsfahrt
Symbolbild
dpa

Am 09.06.2026 gegen 13:45 Uhr kam es zu einer Trunkenheitsfahrt zwischen Dierdorf und Wienau.

Der PKW wurde mit Schlangenlinien und Ausfallerscheinungen geführt. Der Fahrzeugführer war erheblich alkoholisiert.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/9520


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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