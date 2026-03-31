Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, 28.03.2026, meldeten Zeugen gegen 14:20 Uhr bei der PW Wissen einen Fahrzeugführer, welcher alkoholisiert mit seinem PKW VW von einem Imbiss in der Straße "Im Kreuztal" weggefahren sein soll.

Der 49-jährige Beschuldigte konnte durch eine Streifenwagenbesatzung der PW Wissen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da ein Atemalkoholtest mit knapp 1,8 Promille deutlich positiv ausfiel, ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an, und stellten den Führerschein des Beschuldigten sicher.



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