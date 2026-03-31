Der 49-jährige Beschuldigte konnte durch eine Streifenwagenbesatzung der PW Wissen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da ein Atemalkoholtest mit knapp 1,8 Promille deutlich positiv ausfiel, ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an, und stellten den Führerschein des Beschuldigten sicher.
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Trunkenheitsfahrt
Der 49-jährige Beschuldigte konnte durch eine Streifenwagenbesatzung der PW Wissen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da ein Atemalkoholtest mit knapp 1,8 Promille deutlich positiv ausfiel, ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an, und stellten den Führerschein des Beschuldigten sicher.