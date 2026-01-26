Roth
Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 00.00 Uhr, kam es in Roth, Kirchstraße, zu einer Trunkenheitsfahrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 61-Jähriger alkoholisiert mit einem Pkw. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin erfolgte die Sicherstellung seines Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

