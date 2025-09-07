Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Trunkenheit, sodass dem 53-jährigen aus Vettelschoß anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Trunkenheitsfahrt
