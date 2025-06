Trunkenheitsfahrt

06.2025) stellte eine Streifenbesatzung der Polizei Linz einen PKW mit unsicherer Fahrweise auf der Straße Römerring in Rheinbrohl fest. Im Verlauf der Nachfahrt fuhr das Fahrzeug Schlangenlinien und überfuhr Sperrflächen.

Durch die anschließende Kontrolle des 56-jährigen Fahrzeugführers erklärte sich das Fahrverhalten: Er stand unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille.

Dem Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen, welches eine Entziehung der Fahrerlaubnis nach sich ziehen kann.



