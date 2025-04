Trunkenheitsfahrt

St. Katharinen (ots) - Am Freitagabend (25.04.2025) meldete eine aufmerksame Zeugin in St. Katharinen ein Fahrzeug mit unsicherer Fahrweise.

Als das gemeldete Fahrzeug kurz darauf von einer Streife der Polizei Linz angehalten wurde, ergab sich der Grund der zuvor gefahrenen Schlangenlinien: Der 52-jährige Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss.

Der Atemalkoholwert lag bei über 1 Promille.



Dem Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Linz wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.



