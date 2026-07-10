Die Dame hatte ihr Fahrzeug zuvor in der Schulstraße in Flammersfeld geführt, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da sie zudem unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
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Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis
Die Dame hatte ihr Fahrzeug zuvor in der Schulstraße in Flammersfeld geführt, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da sie zudem unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.