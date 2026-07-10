Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Die Dame hatte ihr Fahrzeug zuvor in der Schulstraße in Flammersfeld geführt, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da sie zudem unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



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