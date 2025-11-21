Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte diese zuvor einen Pkw geführt, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand sie unter Alkoholeinfluss. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell