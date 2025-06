Trunkenheitsfahrt/Straßenverkehrsgefährdung/Beleidigung

Am Samstag, 31.05.2025, gegen 17.00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen nach einem Zeugenhinweis einen 45-jährigen Pkw-Fahrer kontrollieren, der sein Fahrzeug zuvor in der Kölner Straße in Altenkirchen in auffälliger Fahrweise geführt hatte.