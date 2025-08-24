Waldbreitbach
Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis
Am 23.08.2025 gegen 21:49 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus einen PKW Citroen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 39-jährige Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Asbach nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem erbrachte ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,34 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer sind mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

