Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 39-jährige Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Asbach nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem erbrachte ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,34 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer sind mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.



