Trunkenheitsfahrt mit gestohlenen Kennzeichen



Gegen 00:30 Uhr fuhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer in die Kontrollstelle. Es stellte sich schnell heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Als wäre das nicht schon genug, mussten die Beamten feststellen, dass die am PKW angebrachten amtlichen Kennzeichen nicht für den PKW zugelassen und zudem am Vortag als gestohlen gemeldet worden waren.

Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss mit mehreren Strafverfahren rechnen.



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