Trunkenheitsfahrt durch einen Fahrradfahrer

Diese soll zuvor Passanten an einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Altenkirchen angepöbelt haben. Der Fahrradfahrer konnte kurz darauf durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde dem 42-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zudem erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens.



