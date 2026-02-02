Trunkenheitsfahrt - Beifahrer beleidigt Polizisten

Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug im Bereich der Straße "Glockenfeld" anhalten und kontrollieren. Dabei wurde mittels eines Atemalkoholtests mit rund 1,8 Promille eine nicht unerhebliche Alkoholisierung bei der 43-jährigen Fahrzeugführerin festgestellt. Der Führerschein der Beschuldigten wurde beschlagnahmt; im eingeleiteten Strafverfahren wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt.



Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 38-jährige Beifahrer mehrfach die einschreitenden Polizeibeamten, sodass gegen diesen ebenfalls eine Strafanzeige erstattet wurde.



