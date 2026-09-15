Trunkenheit im Verkehr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, konnten am Montag, 14.09.2026, gegen 07:15 Uhr in der Kirchener Straße bei einem 52-jährigen Opel-Fahrer deutliche Anzeichen auf eine Alkoholisierung festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von rund 1,4 Promille.



Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.



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