Am Sonntag, dem 26.04.2025 wurde die Polizeiinspektion Altenkirchen gegen 21:50 Uhr über einen Fahrzeugführer informiert, welcher die B 62 aus Fahrtrichtung Roth kommend in unsicherer Fahrweise befuhr.

Letztendlich konnte der Pkw in Pracht angehalten und kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass die 57 Jahre alte Fahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Die Frau wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich zu verantworten haben.



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