Trunkenheit im Verkehr

Hierbei kam er von der Straße ab, und fuhr sich in einer Wiese fest. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten Beamte der PI Betzdorf eine nicht unerhebliche Alkoholisierung des Mannes fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Entsprechend wurde gegen den 24-jährigen ein Strafverfahren eingeleitet, in dessen Zuge eine Blutprobenentnahme veranlasst und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.



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