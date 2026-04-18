Im Zuge einer Fahndung konnte der 24 Jahre alte Fahrer ermittelt werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich zu verantworten haben.



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