Altenkirchen
Trunkenheit im Verkehr
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Samstag, dem 18.04.2026, gegen 02:55 Uhr wurde der Polizei Altenkirchen ein auffälliges Fahrzeug mitgeteilt, welches in Altenkirchen die Kölner Straße befuhr.

Im Zuge einer Fahndung konnte der 24 Jahre alte Fahrer ermittelt werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

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PI Altenkirchen

Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Telefon: +49 2681 946-0
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