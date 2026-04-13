Trunkenheit im Verkehr

Wissen (ots) -



In der Nacht von Freitag, 10.04., auf Samstag, 11.04.2026, kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen Mitternacht in der Rathausstraße einen PKW der Marke Audi. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem 58-jährigen Fahrzeugführer aus dem Rhein-Sieg-Kreis Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



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