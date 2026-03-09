Trunkenheit im Verkehr

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Zudem reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf THC und der Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.
Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung entsprechender Verfahren.
Da der Fahrer bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten ist, wurde der PKW zum Zwecke der Einziehung sichergestellt.
