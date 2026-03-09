Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 08.03.2026, gegen 17:00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung einen, unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden, PKW-Fahrer, während der Fahrt feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Zudem reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf THC und der Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung entsprechender Verfahren.

Da der Fahrer bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten ist, wurde der PKW zum Zwecke der Einziehung sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681 9460





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell