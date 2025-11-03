Im Zuge der anschließenden Kontrolle wurde bekannt, dass der 39-Jährige mit einem Elektroroller, bis dorthin gefahren ist und deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich zu verantworten haben.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
PI Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Telefon: +49 2681 946-0
Telefax: +49 2681 946-100
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Trunkenheit im Verkehr
Im Zuge der anschließenden Kontrolle wurde bekannt, dass der 39-Jährige mit einem Elektroroller, bis dorthin gefahren ist und deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich zu verantworten haben.