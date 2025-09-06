Trunkenheit im Verkehr - Fahrzeugführer mit 1,91 Promille

Das Fahrzeug fahre immer wieder über die Fahrbahnmarkierungen und werde insgesamt sehr unsicher/auffällig geführt. Im Rahmen der anschließenden anlassbezogenen Verkehrskontrolle konnten beim 36 jährigen Fahrzeugführer Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille.



Nach erfolgter Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus Kirchen (Sieg) wurde der Beschuldigte aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.



Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell