Trunkenheit im Verkehr - Fahrradfahrer alkoholisiert unterwegs

Am 28.03.2026 gegen 02:53 Uhr fiel Beamten der PI Neuwied ein schlangenlinienfahrender Radfahrer in der Hermannstraße in Neuwied auf.



Bei der anschließenden Kontrolle können beim 36-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen auf Alkoholkonsum festgestellt werden. Dies bestätigte ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest.

Dem Radfahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Das Fahrrad wurde zunächst zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.



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