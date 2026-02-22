Trunkenheit im Verkehr auf der B42

Neuwied
Am 21.02.2026 gegen 01:40 Uhr konnte im Rahmen der Streifenfahrt auf der B42 zwischen den Ortslagen Leutesdorf und Neuwied-Fahr, ein in Schlangenlinien geführtes Fahrzeug festgestellt werden.


Bei der anschließenden Kontrolle des 29-jährigen Fahrzeugführers ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol. Dies bestätigte ein durchgeführter Atemalkoholtest.
Im Anschluss wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und der Führerschein mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt.
Ein entsprechendes Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gem. § 316 StGB wurde eingeleitet.

