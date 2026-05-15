Hierbei wurde festgestellt, dass dieser mit rund 1,1 Promille deutlich alkoholisiert war. Es wurde ein dementsprechendes Strafverfahren eingeleitet, und eine damit verbundene Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Ford-Fahrers wurde sichergestellt.
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Trunkenheit im Straßenverkehr
Hierbei wurde festgestellt, dass dieser mit rund 1,1 Promille deutlich alkoholisiert war. Es wurde ein dementsprechendes Strafverfahren eingeleitet, und eine damit verbundene Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Ford-Fahrers wurde sichergestellt.