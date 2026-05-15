Trunkenheit im Straßenverkehr

Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte der PI Betzdorf am Donnerstag, 14.05.2026, gegen 00:20 Uhr im Meilerweg einen PKW Ford und dessen 60-jährigen Fahrzeugführer.

Hierbei wurde festgestellt, dass dieser mit rund 1,1 Promille deutlich alkoholisiert war. Es wurde ein dementsprechendes Strafverfahren eingeleitet, und eine damit verbundene Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Ford-Fahrers wurde sichergestellt.



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