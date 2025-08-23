Trunkenheit im Straßenverkehr

Das Fahrzeug wurde in "Schlangenlinien" geführt und hielt zur Verkehrskontrolle mitten auf der Fahrbahn an. Bei dem 50-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Limburg-Weilburg ist eine Alkoholisierung jenseits der zwei Promille festgestellt worden.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein wurde zur vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Zudem ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.



