Trickdiebstahl
Ein bislang noch unbekannter männlicher Tatverdächtiger verwickelte den Geschädigten in ein Gespräch und verschaffte sich so Zugang in dessen Wohnhaus. Dort gelang es dem Tatverdächtigen unbemerkt Schmuck zu entwenden. Im Anschluss an die Tat entfernte sich der Tatverdächtige mit einem weißen Golf 6. Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.