Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Malteser-Mitarbeiterinnen informiert. Jeweils versuchten 2 Damen, vornehmlich bei älteren Herrschaften vorstellig zu werden und ihre Hilfe anzubieten. Unter einem Vorwand (hier ein Toilettengang) suchte eine im Haus nach Wertgegenständen und Bargeld, während die Zweite bei den Bewohnern blieb. Gegen 16 Uhr waren sie schließlich im Bereich Rengsdorf unterwegs. Hier wurde sich als Malteser-Mitarbeiter ausgegeben. Dabei gelang ihnen der Diebstahl von Schmuck in vermutlich vierstelligem Eurobereich. Die Personenbeschreibung in diesem Fall: Beide europäischer Phänotyp; ca. 25-30 Jahre; schlank; blonde Haare; sprachen akzentfreies Deutsch; eine trug ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift DRK und die Zweite eine graue Jacke.

Weiter Fälle ereigneten sich bereits am Vormittag gegen 12:45 Uhr in Marienhausen und um ca. 16:10 Uhr in Hardert. Hierbei blieb es jeweils bei einem Versuch, weil die Bewohner misstrauisch wurden und die Damen dann das Anwesen verließen.

Personenbeschreibung bei den Vorfällen in Marienhausen und Hardert: beide mit europäischem Phänotyp; ca. 25-30 Jahre; dunkle Haare. Eine mit weißem Mantel und weißem Pulli mit Aufschrift Caritas. Die Andere trug einen dunklen Mantel.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise, ggf. Aufnahmen von Überwachungskameras / Videoaufzeichnungen und zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



