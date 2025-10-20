Trickdiebstahl in Ehlscheid

Ein noch unbekannter Täter klingelte an der Haustür und interessierte sich für Mode, Schmuck und Antiquitäten. Im Rahmen eines vorgetäuschten Kaufgespräches lenkte dieser die Geschädigte ab und entwendete Schmuck aus der Wohnung. Der Täter entfernte sich mit einem weißen Lieferwagen von der Örtlichkeit.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Täter oder dessen Fahrzeug der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



