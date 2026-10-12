Trickdiebstahl durch falsche Spendensammler - Zeugen gesucht





Zwei bislang unbekannte männliche Personen verschafften sich unter dem Vorwand, Spenden für Menschen mit Behinderungen zu sammeln, Zutritt zum Wohnhaus eines älteren Ehepaars. Während einer der Täter die Bewohnerin in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der zweite Täter unbemerkt weitere Räumlichkeiten und entwendete Bargeld sowie verschiedene Wertgegenstände. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.



Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Horhausen beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



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Telefon: 02634 9520

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